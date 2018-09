Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) strebt den Aufbau einer "Allianz für den Multilateralismus" an. Dabei solle es sich um ein "Netzwerk aus Partnern" handeln, "die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der regelbasierten Ordnung" eintreten, sagte Maas am Montag bei einer Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Die Allianz stehe "allen multilateralen Überzeugungstätern" offen.

