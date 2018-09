Paris (AFP) Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor einem Machterhalt des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad gewarnt. Dies wäre "ein verhängnisvoller Fehler", sagte Macron am Montag in einer Grundsatzrede zur Außenpolitik in Paris. "Wer hat Millionen Menschen in die Flucht getrieben? Wer hat sein eigenes Volk massakriert?", fragte Macron.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.