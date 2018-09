Magdeburg (AFP) Ein Kindergärtner soll in einer Tageseinrichtung in Sachsen-Anhalt Kinder sexuell missbraucht haben. Gegen den 26-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wurde am Wochenende Haftbefehl erlassen, wie die Polizei Magdeburg am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.