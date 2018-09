Asuncion (AFP) Mehr als 40 Gewehre sind aus einem Lager der Polizei in Paraguay gestohlen und durch Spielzeugwaffen ersetzt worden. Noch sei unklar, wann der Raub stattfand, sagte Innenminister Ernesto Villamayor am Montag. Die Spielzeugwaffen aus Plastik und Holz wurden demnach bei einer Inventur in dem Depot außerhalb der Hauptstadt Asunción entdeckt. Mehrere dort tätige Polizeibeamte wurden demnach verhört.

