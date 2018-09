Washington (AFP) Die USA haben am Montag neue Sanktionen gegen Russland in Zusammenhang mit dem Giftangriff auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in Kraft gesetzt. Die im Amtsblatt der USA verkündeten Strafmaßnahmen beinhalten unter anderem den Stopp von Waffen- und Technologieexporten sowie ein Ende der Zahlung von Hilfsgeldern. Moskau hatte bereits zuvor Vergeltung im "gleichen Umfang" angekündigt.

