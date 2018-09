Berlin (AFP) Grüne und Linke haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Untätigkeit beim Klimaschutz vorgeworfen. Auslöser ist ein Fernsehinterview der Kanzlerin, in dem sie den Vorstoß der EU-Kommission für ein ehrgeizigeres Klimaschutzziel für 2030 kritisierte. "Dass in diesen Zeiten gerade die deutsche Bundeskanzlerin einen Dagegen-Kurs in Sachen Klimaschutz fährt, ist fatal", erklärte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock am Montag.

