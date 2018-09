Johannesburg (AFP) Südafrika hat seine Pläne zum Ausbau der Atomkraft gestoppt und will stattdessen stärker auf erneuerbare Energien setzen. Die neue südafrikanische Regierung begrub am Montag die Pläne des früheren Präsidenten Jacob Zuma zum Bau von acht neuen Reaktoren. Sie gab eine Studie in Auftrag, die feststellen soll, ob Atomkraft nach 2030 überhaupt noch zur Deckung des Energiebedarfs notwendig ist, wie Energieminister Jeff Radebe sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.