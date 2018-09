Istanbul (AFP) Die türkische Lira hat am Montag erneut drei Prozent an Wert im Vergleich zum Dollar verloren. Die Währung lag bei 6,2 zum Dollar, damit verlor die Lira seit Jahresbeginn 40 Prozent ihres Werts gegenüber der US-Währung und binnen eines Monats bereits rund 22 Prozent. Die türkischen Finanzmärkte öffneten am Montag nach einer Woche Pause wegen des muslimischen Opferfestes.

