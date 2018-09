Friedberg (AFP) Eine Würgeschlange hat einer Frau im hessischen Florstadt gehörig die Nachtruhe verdorben. Sie entdeckte das etwa einen Meter lange Reptil am Samstag beim Zubettgehen in ihrem Schlafzimmer, wie die Polizei in Friedberg am Montag mitteilte. Während die Schlange unters Bett flüchtete, setzte die Frau telefonisch einen Notruf ab.

