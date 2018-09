Hannover (AFP) In einem aus Namibia nachgesandten Koffer haben Zollbeamte am Flughafen Hannover einen Schimpansenschädel und das Horn einer Antilope entdeckt. Beide Stücke seien bei einer Röntgenkontrolle aufgefallen, teilte das Hauptzollamt der niedersächsischen Stadt am Montag mit. Die Besitzerin kam demnach aus Hannover und war kurz zuvor selbst aus dem südafrikanischen Land zurückgekehrt.

