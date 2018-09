Berlin (AFP) Im Rentenstreit hat die große Koalition bei einem Spitzentreffen in Berlin einen Durchbruch erzielt. Das Rentenpaket werde bereits am Mittwoch im Kabinett beschlossen, schrieb Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am späten Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es seien zugleich "mehr Investitionen in Qualifizierung, besserer Schutz in der Arbeitslosenversicherung und Entlastung der Beitragszahler" beschlossen worden.

