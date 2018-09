Berlin (AFP) Für ein ausgefallenes Kunst- und Filmprojekt soll die Berliner Mauer am Boulevard Unter den Linden nachgebaut werden. Das "Dau"-Projekt will eine Debatte über Freiheit, Totalitarismus und Überwachung eröffnen, wie die Veranstalter bei der Vorstellung des Projekts am Dienstag in Berlin mitteilten. Ab dem 12. Oktober sollen Interessierte vier Wochen lang das Areal besuchen können, das zu einer "Stadt in der Stadt" werden soll.

