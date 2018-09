Berlin (AFP) Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben die Grünen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) scharf kritisiert. "Dass Horst Seehofer sich seit Tagen zu den Vorfällen in Chemnitz ausschweigt, ist skandalös", sagte der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz dem Nachrichtenportal "t-online" am Dienstag. "Der Bundesinnenminister muss sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige ist."

