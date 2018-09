Berlin (AFP) Einen Tag nach einer Großrazzia gegen kriminelle Clans in Berlin sind gegen zwei 19-Jährige Haftbefehle erlassen worden. Das Amtsgericht Tiergarten ordnete am Dienstag wegen des Verdachts des Drogenhandels gegen die Tatverdächtigen Untersuchungshaft an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Ermittler demnach unter anderem 2,4 Kilogramm Cannabis. Sie beschlagnahmten mehr als 200.000 Euro Bargeld und mehrere Autos.

