Neubrandenburg (AFP) Wegen Totschlags einer Anwältin hat das Landgericht Neubrandenburg einen 80-jährigen Rentner zu sieben Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte erschoss die 67 Jahre alte Juristin Anfang Februar diesen Jahres in ihrer Kanzlei in Waren an der Müritz. Der Senior wurde wegen Mordverdachts angeklagt - dafür gab es jedoch keine Anhaltspunkte, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Stattdessen erkannten die Richter auf Totschlag in einem minderschweren Fall.

