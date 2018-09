Teheran (AFP) Der Iran will auch nach dem Ende des syrischen Bürgerkriegs Militärberater in Syrien behalten. Der Verbleib der Militärs sei Teil eines am Sonntag geschlossenen Kooperationsabkommens, sagte der iranische Militärattaché in Damaskus, General Abolghassem Alinedschad, am Dienstag laut den Nachrichtenagenturen Fars und Tabnak. In dem Abkommen werde auch die Unterstützung für die territoriale Integrität und Unabhängigkeit Syriens betont.

