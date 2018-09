Berlin (AFP) Angesichts der Ausschreitungen in Chemnitz hat der Deutsche Journalistenverband (DJV) Medienvertretern bei der Berichterstattung über Demonstrationen in Sachsen "zu besonderer Vorsicht" geraten. "Berichtende Journalisten müssen wissen, dass sie von gewaltbereiten Rechtsextremisten als Gegner und nicht als unparteiische Beobachter gesehen werden", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall am Dienstag in Berlin.

