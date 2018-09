Bogotá (AFP) Kolumbien hat seinen Rückzug aus der Union südamerikanischer Staaten (Unasur) angekündigt und die Entscheidung mit scharfer Kritik an der Organisation im Umgang mit der Krise in Venezuela verknüpft. Der Verbund 14 südamerikanischer Staaten sei der "größte Komplize der Diktatur Venezuelas" gewesen, sagte Kolumbiens neuer Präsident Iván Duque am Montag (Ortszeit). Bogotá habe bereits den Prozess eingeleitet und werde Unasur binnen sechs Monaten verlassen.

