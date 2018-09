Dresden (AFP) Nach den neuen gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) einen entschlossenen Kampf gegen Extremisten in seinem Bundesland angekündigt. "Der sächsische Staat ist handlungsfähig - und er handelt", sagte Kretschmer am Dienstag vor Journalisten in Dresden. "Der Staat hat das Gewaltmonopol, und wir lassen es uns auch nicht aus der Hand nehmen." Straftäter "auf allen Seiten" würden "dingfest gemacht". "Keiner wird der Strafverfolgung entgehen", sagte Kretschmer.

