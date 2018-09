Erfurt (AFP) In Thüringen soll am 27. Oktober 2019 ein neuer Landtag gewählt werden. Auf diesen Wahltermin einigte sich die rot-rot-grüne Landesregierung, wie die Erfurter Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. An der Spitze der Landesregierung steht der Linken-Politiker Bodo Ramelow.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.