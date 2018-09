Bayreuth (AFP) Der Leichnam der in Spanien getöteten Tramperin Sophia L. ist nach Deutschland gebracht worden. Das bestätigte am Dienstag eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Bayreuth. Nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung werde der Leichnam zur Bestattung freigegeben.

