Berlin (AFP) Die Linkspartei hat wegen der Krawalle in Chemnitz den Rücktritt des sächsischen Innenministers Roland Wöller (CDU) gefordert. Dieser sei vom Verfassungsschutz gewarnt worden, dass sich "aus der ganzen Bundesrepublik rechtsradikale, gewaltbereite Gruppen in Chemnitz einfinden werden", sagte Parteichef Bernd Riexinger am Dienstag dem Nachrichtensender n-tv. Wöller habe "offensichtlich nicht dafür gesorgt, dass die Polizei entsprechend vorbereitet ist".

