Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach den ausländerfeindlichen Krawallen in Chemnitz vor einer Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewarnt. "Rechtsextremismus ist nicht nur eine Bedrohung von Menschen anderer Herkunft, sondern eine Gefährdung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften", erklärte Maas am Dienstag in Berlin. "Wir müssen alles tun, um Menschenwürde, Demokratie und Freiheit zu verteidigen, nicht nur in Chemnitz, sondern überall auf der Welt."

