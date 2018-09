Leipzig (AFP) Die schwarz-rote Landesregierung in Sachsen hat einer Umfrage zufolge ein Jahr vor der Landtagswahl keine Mehrheit mehr. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die CDU auf 30 Prozent der Stimmen, das sind 9,4 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2014, wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zeigt. Die mitregierende SPD käme nur noch auf elf Prozent, was ein Minus von 1,4 Punkten bedeutet.

