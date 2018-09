Vilnius (AFP) In Litauen wollen die größten Medienunternehmen und das Verteidigungsministerium bei der Abwehr möglicher russischer Cyber-Angriffe während der Wahlen im kommenden Jahr zusammenarbeiten. Ein am Dienstag geschlossenes Abkommen sieht unter anderem die Teilnahme von Medienvertretern an den Sitzungen des nationalen Rats für Cyber-Sicherheit vor, wie die Regierung in Vilnius mitteilte.

