Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben sich in einem Telefonat besorgt über die Entwicklungen in Syrien gezeigt. Beide teilten insbesondere die Sorge über die humanitäre Lage in der Region Idlib, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Montagabend mit. Russland werde aufgerufen, "mäßigend auf das syrische Regime einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.