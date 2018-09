Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf ihrer Reise nach Westafrika die wirtschaftlichen Beziehungen in die Region stärken, um damit auch Fluchtursachen einzudämmen. Der Besuch in Senegal, Ghana und Nigeria stehe im Zusammenhang mit den Bemühungen der Bundesregierung, die Verbindungen Europas zu dem benachbarten Kontinent zu stärken und die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin.

