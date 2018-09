Friedberg (AFP) Wegen eines mit Alufolie umwickelten Steins in einem verdächtigen Koffer hat die Polizei im hessischen Butzbach am Dienstag Bombenalarm ausgelöst. Nach Angaben der Polizei in Friedberg entdeckte ein Passant am frühen Morgen auf dem Marktplatz den Koffer. Dieser war demnach so präpariert, dass er den Anschein einer Gefahr erweckte. Deshalb mussten etwa hundert Menschen aus den umliegenden Häusern ihre Wohnungen verlassen.

