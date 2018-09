Chemnitz (AFP) Bei den Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken am Montagabend in Chemnitz sind nach offiziellen Angaben 18 Demonstranten und zwei Polizisten verletzt worden. Zudem wurden bislang 43 Strafanzeigen unter anderem wegen Zeigens des Hitlergrußes, Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gestellt, wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte.

