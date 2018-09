Washington (AFP) US-Außenminister Mike Pompeo hat mit seinen Kollegen aus Japan und Südkorea über das weitere Vorgehen im Konflikt mit Nordkorea gesprochen. Bei Telefonaten mit Taro Kono in Japan und Kang Kyung Wha in Seoul sei über "nächste Schritte" beraten worden, teilte das Außenministerium in Washington am Montag (Ortszeit) mit.

