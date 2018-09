Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die rechtsextremen Übergriffe nach dem Tod eines Chemnitzers "aufs Schärfste" verurteilt. Die Erschütterung über die Gewalttat gegen den 35-Jährigen sei missbraucht worden, "um Ausländerhass und Gewalt auf die Straßen der Stadt zu tragen", erklärte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Zugleich hob er hervor, alle Menschen in Deutschland müssten darauf vertrauen können, "dass Polizei und Justiz entschlossen handeln und keine Rechtsbrüche zulassen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.