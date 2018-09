New York (AFP) Im UN-Sicherheitsrat wächst die Sorge angesichts eines möglichen Angriffs syrischer Regierungstruppen auf die letzte Rebellenhochburg Idlib. Westliche Staaten warnten am Dienstag bei einer Sitzung zur humanitären Lage in Syrien vor den "katastrophalen Konsequenzen" einer solchen Offensive. Der offenbar bevorstehende Angriff auf die nordwestliche Provinz könne ein "humanitäres Desaster" auslösen, sagte der stellvertretende schwedische Botschafter Carl Skau.

