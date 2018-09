Washington (AFP) Nach der Einigung der USA und Mexikos auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta hofft US-Finanzminister Stephen Mnuchin auf eine rasche Einbindung Kanadas. "Ich denke, unser Ziel ist es, Kanada schnell an Bord zu bekommen", sagte Mnuchin am Dienstag dem US-Sender CNBC. Kanadas Außenministerin Crystia Freeland wurde am Dienstag zu Handelsgesprächen in Washington erwartet.

