Bremen (AFP) Die Verbraucherzentrale Bremen kritisiert Anbieter betrieblicher Altersversorgung, die nur schlecht über die Nachhaltigkeit ihrer Geldanlagen informieren. In vielen Fällen seien die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen "so vage und schwammig", dass Verbraucher nicht beurteilen könnten, ob und inwieweit Nachhaltigkeitsstandards tatsächlich angewandt werden, bemängelten die Verbraucherschützer am Dienstag.

