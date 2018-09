Berlin (AFP) In Berlin ist die Zahl der Linksextremisten, der Islamisten und der sogenannten Reichsbürger binnen Jahresfrist deutlich gestiegen. Der Verfassungsschutz zählte in der Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr insgesamt 2950 Linksextremisten, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts im Senat erklärte. Im Vorjahr hatte der Inlandsgeheimdienst noch 2790 Menschen dem Spektrum zugerechnet.

