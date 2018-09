Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat das sächsische Innenministerium sowie das Bundesinnenministerium aufgefordert, in Chemnitz, in Sachsen, aber auch dem ganzen Bundesgebiet entschlossen gegen rassistische Drohungen und Gewalttaten vorzugehen. "Es muss für alle Menschen möglich sein, ohne Angst am öffentlichen Leben und an friedlichen Protesten teilzunehmen", erklärte der Generalsekretär von Amnesty in Deutschland, Markus Beeko, am Mittwoch.

