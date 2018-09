Bayreuth (AFP) Auf der Autobahn 9 in Bayern hat die Polizei ein Auto mit einer verbotenen Vorrichtung zum Verstecken des Kennzeichens gestoppt. Der 54-Jährige Fahrer habe per Fernsteuerung eine Art "elektrischer Jalousie" aktivieren können, um das Kennzeichen abzudecken, teilten die Beamten am Mittwoch in Bayreuth mit. Die illegale Apparatur sei noch vor Ort abmontiert worden.

