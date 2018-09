Brasília (AFP) Angesichts der vielen Flüchtlinge aus Venezuela hat Brasiliens Präsident Michel Temer am Dienstag ein Dekret zur Mobilisierung der Armee an der Grenze zum Nachbarland unterzeichnet. Der Einsatz soll im Bundesstaat Roraima stattfinden und zunächst auf zwei Wochen begrenzt sein. Angaben zur Zahl der zu stationierenden Soldaten machte Temer am Dienstag nicht. Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna zufolge sind aber "bereits Soldaten vor Ort" stationiert.

