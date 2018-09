Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das am Abend zuvor in der Koalition verabredete Rentenpaket beschlossen. Das verlautete nach der Kabinettssitzung aus Regierungskreisen in Berlin. Kernpunkte sind die Stabilisierung des Rentenniveaus auf dem jetzigen Stand von 48 Prozent bis 2025.

