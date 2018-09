Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat am Mittwoch während der deutschen Kolonialherrschaft gestohlene und nach Deutschland gebrachte Beine an Namibia zurückgegeben. Bei dem Gedenkgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin übergab die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering (SPD), die menschlichen Überreste an Namibias Kulturministerin Katrina Hanse-Himarwa. Dabei bat sie "aus tiefstem Herzen um Verzeihung".

