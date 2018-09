Bagdad (AFP) Ein irakisches Gericht hat eine Deutschtürkin vom Vorwurf der Zugehörigkeit zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) freigesprochen. Das Urteil erging am Mittwoch, wie aus Justizkreisen in Bagdad verlautete. Der für Terrorismussachen zuständige Richter habe keine Beweise für IS-Verbindungen von Hadja Abdel K. gefunden.

