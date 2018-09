Ramadi (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Westen des Irak sind mindestens elf Menschen getötet worden, darunter fünf Sicherheitskräfte. Der Attentäter sprengte sich am Mittwochmorgen an einem Kontrollposten am Rande der Stadt Al-Kaim in die Luft, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Anschlag an der syrischen Grenze wurden außerdem 16 Menschen verletzt. Die Stadt war erst im November von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert worden.

