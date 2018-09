Frankfurt/Main (AFP) Die Einigung zwischen den USA und Mexiko auf ein neues Freihandelsabkommen ist nach Einschätzung des Experten Ferdinand Dudenhöffer ein "vorgezogenes Weihnachtsgeschenk" für die deutschen Autobauer. "Ich denke, die neuen Anforderungen an importierte Autos für den US-Markt werden kein Problem sein", sagte der Leiter des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.