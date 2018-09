Düsseldorf (AFP) Rund eine Woche nach ihrer ersten Sichtung in einem beliebten Ausflugssee im nordrhein-westfälischen Meerbusch ist eine vier Meter lange Gelbe Anakonda eingefangen worden. Mit der Hilfe eines Reptilienfachmanns sei die für Menschen ungefährliche Würgeschlange am Mittwoch "nach kurzer Suche" aus dem Latumer See am linken Niederrhein geborgen worden, teilte die Düsseldorfer Feuerwehr mit. Das Reptil sollte in einen Tierpark gebracht werden.

