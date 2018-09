Mytilini (AFP) Die griechische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen die in Berlin lebende Syrerin Sarah Mardini wegen Mitgliedschaft in einem illegalen Netzwerk für Flüchtlingshilfe eingeleitet. Die 23-jährige Schwester der Olympia-Schwimmerin Yusra Mardini befindet sich im Athener Korydallos-Gefängnis in Untersuchungshaft, wie ihr Anwalt Haris Petsikos am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.