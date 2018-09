Rom (AFP) Italien will nicht mehr alleine für die Flüchtlinge auf den Schiffen der EU-Mission "Sophia" verantwortlich sein, sondern auch andere Staaten am Mittelmeer zur Aufnahme verpflichten. Die italienische Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta werde bei dem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Wien vorschlagen, dass die Schiffe abwechselnd Häfen in verschiedenen Ländern ansteuern sollten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Trentas Ministerium.

