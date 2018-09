Kassel (AFP) Im Verfahren vor dem Amtsgericht in Kassel gegen zwei Frauenärztinnen wegen unzulässiger Werbung für Abtreibungen will die Verteidigung einen Freispruch erreichen. Der der Anklage zugrunde liegende Strafparagraf sei in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig, sagte Strafverteidiger Knuth Pfeiffer zum Verhandlungsauftakt am Mittwoch. Die Verhandlung soll am Nachmittag fortgesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.