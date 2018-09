München (AFP) Bundestrainer Joachim Löw hat die Rassismusvorwürfe von Mesut Özil gegen den DFB zurückgewiesen. "Mit seinen Rassismusvorwürfen gegen den DFB hat er überzogen", sagte Löw am Mittwoch in München bei seiner Analyse des deutschen WM-Debakels in Russland. "In meiner Mannschaft gab es nie einen Ansatz einer rassistischen Äußerung, wir haben uns immer an Werten orientiert", sagte Löw.

