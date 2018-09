Straßburg (AFP) Der Direktor des Memorial-Menschenrechtszentrums in Tschetschenien, Oyub Titiew, ist für den diesjährigen Vaclav-Havel-Preis des Europarats nominiert worden. Auch die aus Kuba stammende Leiterin des lateinamerikanischen Netzwerks für Demokratie, Rosa Maria Payá, und der im Königreich Bahrein inhaftierte Menschenrechtsaktivist Nabeel Radschab wurden nominiert, wie die Pressestelle der Parlamentarier-Versammlung des Europarats am Mittwoch in Straßburg bekanntgab. Der Preisträger soll demnach am 8. Oktober zum Auftakt der Herbst-Plenarsitzung der Versammlung verkündet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.