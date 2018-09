Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Mittwoch zu einer dreitägigen Westafrika-Reise aufgebrochen. Erste Station ist Senegals Hauptstadt Dakar, wo die Kanzlerin am Nachmittag mit militärischen Ehren von Präsident Macky Sall empfangen wird (16.15 Uhr Ortszeit, 14.15 Uhr MESZ). Nach einem Gespräch mit Sall im Präsidialpalast in Dakar und der Verleihung eines Ordens an die Kanzlerin ist für den Abend eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

